Conte resta al Napoli le reazioni del web non si fanno attendere | Usati da lui batosta bella grossa! Ora ci sarà da ridere cara Juventus – GALLERY

Le reazioni del web esplodono dopo l'annuncio che Antonio Conte rimarrà alla guida del Napoli, scatenando commenti e opinioni tra i tifosi. Molti non mancano di sottolineare come questa decisione rappresenti una batosta per la Juventus, alimentando il dibattito sui possibili scenari futuri.

Conte rimane al Napoli, le reazioni del web sono nette: «Usati da lui, batosta bella grossa! Ora ci sarà da ridere cara Juventus» – GALLERY. Rischia di rimanere solo un sogno il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus. Il tecnico salentino, infatti, è sempre più vicino a proseguire il suo percorso al Napoli. C’è poco da dire: vanno fatti i complimenti al Napoli e a De Laurentiis. Mai avrei immaginato che Conte potesse rimanere. Devono aver illustrato un progetto davvero ambizioso. Lato Juventus invece vanno fatte tante riflessioni. Questa deve essere una batosta grossa, di quelle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte resta al Napoli, le reazioni del web non si fanno attendere: «Usati da lui, batosta bella grossa! Ora ci sarà da ridere cara Juventus» – GALLERY

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo. 🔗continua a leggere

