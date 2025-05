Conte resta al Napoli l’annuncio di De Laurentiis | cosa resta da fare adesso alla Juventus

Aurelio De Laurentiis ha confermato Antonio Conte sulla panchina del Napoli, rassicurando i tifosi e segnando una chiara direzione per il club. Per la Juventus, questo significa che ora dovrà cercare un nuovo allenatore: cosa resta da fare nel prossimo mercato e nelle prossime settimane? Continua a leggere per scoprire gli aggiornamenti e le analisi.

Aurelio De Laurentiis ha twittato la riconferma di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. La Juventus adesso deve guardare altrove per la panchina. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Conte resta al Napoli, l’annuncio di De Laurentiis: cosa resta da fare adesso alla Juventus

Serie A, si riapre la lotta scudetto: il Napoli frena, ma in quota Conte resta avanti sull'Inter

La Serie A si riapre con una lotta scudetto avvincente: il Napoli frena contro il Genoa, lasciando spazio a nuove opportunità .

Conte resta al Napoli. L'annuncio di De Laurentiis: "Avanti tutta. Più forti di prima!"

Da tuttojuve.com: Niente Juventus per Antonio Conte, che nella prossima stagione resterà ancora sulla panchina del Napoli. Lo ha annunciato con un tweet il presidenze azzurro Aurellio ...

Antonio Conte resta a Napoli: pronto a rinnovare fino al 2028

Scrive ilmattino.it: Terminato il vertice tra De Laurentiis, Conte, Chiavelli e Manna nella casa del tecnico a pochi metri da Piazza Amedeo. Il tecnico resta alla guida degli azzurri ed è pronto a rinnovare ...

MEDIASET - Conte resta a Napoli. Promessi 7 rinforzi e centro sportivo: tutti i dettagli

Si legge su msn.com: Aumento di ingaggio, tanti acquisti importanti e strutture degne di un top club europeo: le richieste di Conte per rimanere in azzurro.