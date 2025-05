Conte resta al Napoli la Juventus può virare su Gasperini | i vantaggi della Roma

Il 29 maggio 2025 si rivela una giornata decisiva nel calcio italiano, con importanti cambiamenti alle panchine e scontri tra big come Napoli, Juventus e Roma. Mentre il Napoli conferma Resta in panchina, la Juventus si avvicina a Gasperini, e i vantaggi della Roma si intrecciano in un panorama di rivoluzioni che cambieranno il volto della Serie A.

Un 29 maggio che risulterà essere una giornata cruciale nel destino della stagione 202526, perché proprio oggi abbiamo ricevuto verdetti definitivi su alcune della panchine bollenti di questi giorni, e la Roma è estremamente coinvolta in questo caos. La scena nel pomeriggio se l’è presa Massimiliano Allegri, che ha firmato con il Milan e torna in pista per risollevare un Diavolo ferito e che con lui ha già vinto in passato. Poco fa però il nuovo scout che mescola ulteriormente le carte. Conte resta al Napoli, questo è ciò che è emerso dall’incontro avvenuto tra il tecnico, Manna e il presidente De Laurentiis, che è riuscito a convincerlo a sposare ancora una volta un progetto partenopeo forte della vittoria del campionato e della prossima partecipazione in Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Conte resta al Napoli, la Juventus può virare su Gasperini: i vantaggi della Roma

