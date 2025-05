Conte resta a Napoli terminato l’incontro con De Laurentiis a casa Conte – VIDEO

Dopo un incontro positivo tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis a Napoli, il video esclusivo mostra i protagonisti uscire sorridenti dalla casa di Conte. Un momento importante che potrebbe segnare una nuova fase per il team partenopeo, evidenziato dalle immagini di Gianluca Di Marzio.

Gianluca Di Marzio pubblica il video dell’uscita di Conte e De Laurentiis dalla casa di Antonio Conte dove si è svolto l’incontro tra i due, Manna, Chiavelli più la signora De Laurentiis e la signora Conte. I protagonisti sorridevano al termine dell’incontro. Come scrive Di Marzio, l’allenatore avrebbe confermato la volontà di restare e si è iniziato a parlare di programmi per la prossima stagione #SerieA @sscnapoli, terminato l’incontro tra #Conte e la dirigenza: l’allenatore avrebbe confermato la volontà di restare e si è iniziato a parlare di programmi per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte resta a Napoli, terminato l’incontro con De Laurentiis (a casa Conte) – VIDEO

Conte-Napoli, quella frase ‘rubata’ che fa rumore: De Laurentiis ha già scelto | CM.IT - Antonio Conte al Napoli sembra già sull'orlo di una rottura, nonostante la sua recente nomina. Una frase rubata tra amici testimonia il malcontento, con il futuro del tecnico pugliese che appare sempre più incerto. 🔗continua a leggere

SKY - Napoli, terminato l’incontro tra Conte e la dirigenza: confermata la volontà di restare - E' terminato l’incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e Antonio Conte. Stando a quanto filtra, l’allenatore ... 🔗napolimagazine.com scrive

Futuro Conte a Napoli, incontro con De Laurentiis di due ore: a un passo dalla fumata bianca - È durato oltre due ore Napoli il vertice tra De Laurentiis e Conte per discutere della prossima stagione. Un incontro che era stato annunciato martedì, al termine del vertice ... 🔗Come scrive ilmattino.it

Terminato l'incontro Conte-De Laurentiis: la situazione resta in standby - Né permanenza, né addio: una decisione non è stata ancora presa per quanto riguarda il futuro di Conte al Napoli. 🔗Secondo msn.com