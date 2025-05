Conte resta a Napoli | De Laurentiis l’ha convinto con le promesse di mercato De Bruyne e un aumento di ingaggio

Confermatissimo a Napoli, Antonio Conte resta in azzurro grazie alle promesse di mercato che includono De Bruyne e un aumento di ingaggio, rafforzando il progetto del club. Nel frattempo, il Milan ha scelto Max Allegri come nuovo allenatore, mentre la Roma si prepara ad accogliere Gasperini; la Juventus resta l’unica big senza un tecnico ufficiale. Il mercato delle panchine della Serie A continua a infiammare il calcio italiano.

Conte resta al Napoli, quindi il Milan prende Max Allegri dopo aver pensato a Italiano, che però aveva rinnovato col Bologna. E la Roma? Pronta ad accogliere Gasperini. Nel risiko delle panchine più importanti della Serie A (discorso a parte per l'Inter) c'è solo una casella ancora vuota, seppure prestigiosa: quella della Juventus, dove ora siede Igor Tudor, con la speranza neanche tanto velata di non essere un semplice traghettatore. Fatto sta che a neanche una settimana dalla fine del campionato, quello che ha investito gli allenatori di Serie A è una sorta di tsunami che ha travolti ogni piccola certezza.

Serie A, si riapre la lotta scudetto: il Napoli frena, ma in quota Conte resta avanti sull'Inter

La Serie A si riapre con una lotta scudetto avvincente: il Napoli frena contro il Genoa, lasciando spazio a nuove opportunità.

Conte resta al Napoli, l’annuncio di De Laurentiis: cosa resta da fare adesso alla Juventus

Antonio Conte resta a Napoli: pronto a rinnovare fino al 2028

Conte resta a Napoli, De Laurentiis: "Avanti tutta, più forti di prima"

