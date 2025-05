Conte resta a Napoli aumento di stipendio e mercato ambizioso Fabrizio Romano

Fabrizio Romano conferma che Antonio Conte resterà a Napoli, con un aumento di stipendio e un progetto di mercato ambizioso e a lungo termine. Secondo l’esperto, le basi della riconferma sono la valorizzazione dei talenti e una strategia di crescita sostenibile. Un?ione che esalta le ambizioni del club partenopeo per il futuro.

Conte resta a Napoli, aumento di stipendio e mercato ambizioso e a lungo termine (Fabrizio Romano) Fabrizio Romano conferma quel che scrive da questa mattina e cioè che i cardini su cui è avvenuta la riconferma di Conte sono l’aumento di stipendio e l’accordo per un mercato ambizioso e dalla visione a lungo termine. L’esperto di mercato scrive su X: Antonio Conte resta al Napoli! Non è mai finita. e continuerà. Raggiunto l’accordo con il presidente De Laurentiis per un aumento di stipendio senza allungare la durata del contratto. Programmi ambiziosi di mercato e una visione a lungo termine. Conte resta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte resta a Napoli, aumento di stipendio e mercato ambizioso (Fabrizio Romano)

Conte punta sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di stipendio. L’idea del leader M5s di guardare alla Spagna: «Lì lo stanno facendo per davvero» - Giuseppe Conte si impegna a portare in Italia la riduzione dell'orario di lavoro a parità di stipendio, ispirandosi all'esempio della Spagna, dove questa misura è già in corso. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Conte Resta Napoli Aumento Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conte resta al Napoli! Vertice in corso con De Laurentiis, attesa la fumata bianca; Conte-Napoli verso l’addio: De Laurentiis pensa ad Allegri; Siani: «Ho bloccato la macchina di Conte, resta al Maradona a vita. La doccia la farà negli spogliatoi; Sportitalia - Conte più Osimhen, due tavoli da definire per la Juve: Allegri-Napoli, si va avanti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conte resta a Napoli, aumento di stipendio e mercato ambizioso e a lungo termine (Fabrizio Romano) - Il contratto di Conte col Napoli rimane lo stesso, per altri due anni. Accordo su una visione a lungo termine. 🔗Lo riporta ilnapolista.it

Conte resta al Napoli! Atteso l'annuncio a breve. Prolungato il contratto di un anno con aumento - Aurelio De Laurentiis ce l'ha fatta: Antonio Conte resta al Napoli, il progetto continua. Certo, si attende l'ufficialità, ma il più, se non tutto, è apparecchiato. Il presidente ha convinto il tecnic ... 🔗Da msn.com

Conte ci ha ripensato, niente addio: resta a Napoli - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Segnala msn.com