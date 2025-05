Conte perché non è tornato alla Juventus ed è rimasto al Napoli? Il motivo dietro alla decisione dell’allenatore!

Antonio Conte ha scelto di rimanere al Napoli invece di tornare alla Juventus, grazie alla fiducia rinnovata del club a lui e alla proposta dell'allenatore salentino. La decisione riflette un cambio di scenario e l'importanza di un progetto condiviso con il Napoli, che ha convinto Conte a prolungare la sua avventura partenopea.

Conte, perché non è ritornato alla Juve ed è rimasto al Napoli? Il motivo dietro alla decisione del tecnico salentino. Antonio Conte è sempre più vicino alla conferma come allenatore del Napoli, segnando un netto cambio di scenario rispetto a quanto emerso lunedì. In precedenza aveva parlato con la Juventus, avanzando nei contatti, ma le garanzie richieste – soprattutto sul mercato – non sono arrivate, o almeno non allo stesso livello di quelle offerte dal Napoli, pronto a prolungare con lui fino al 2027. Una conferma indiretta arriva anche dalla situazione di Allegri: dopo l’incontro con De Laurentiis, capito che il Napoli stava chiudendo con Conte, ha accelerato i contatti col Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte, perché non è tornato alla Juventus ed è rimasto al Napoli? Il motivo dietro alla decisione dell’allenatore!

