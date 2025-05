conte non si è sentito difeso dal napoli quando veniva accusato per il gioco e gli infortuni repubblica

Antonio Conte si sente trascurato dal Napoli in occasione delle accuse sul suo stile di gioco e sugli infortuni dei giocatori, come riportato da Repubblica. Ora, mentre il tecnico riflette sul proprio futuro, le possibilità di restare sono cresciute sensibilmente, con decisioni importanti attese tra oggi e domani.

Antonio Conte e il Napoli. Giorno in cui il tecnico sta riflettendo sul proprio futuro e tra oggi e domani potrebbe dare la propria riposta definitiva al Napoli. Ora le percentuali di permanenza sono salite notevolmente. Nell'incontro dell'altro giorno, il tecnico ha però ricordato al club che non si è sentito difeso durante le settimane in cui in città si è sentito sotto attacco da parte dell'opinione pubblica. Ecco cosa scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: Il fuoco amico che ha paradossalmente provato a sminuire per tutta la stagione il fantastico lavoro del tecnico leccese – con accuse feroci sulla qualità del gioco dei futuri campioni d'Italia e sulle ipotetiche motivazioni dei tanti infortuni – non è invece mai stato contrastato in maniera efficace dal club azzurro, che si è preoccupato piuttosto di silenziare le fisiologiche critiche rivolte alla società per il pessimo mercato invernale.