Conte | noi generosi sosteniamo quasi sempre candidati altrui

Conte e il suo team sono noti per il loro approccio generoso nel sostenere candidati di altri schieramenti, lavorando quotidianamente su tutto il territorio per promuovere progetti concreti e utili alle comunità locali. Questa attenzione alla collaborazione e al dialogo dimostra l'impegno di Conte nel costruire un futuro condiviso, basato sulla solidarietà e sull'interesse collettivo.

Roma, 29 mag. (askanews) - "Lavoriamo tutti i giorni su tutti i territori, devo dire anche con grande generosità per costruire progetti concreti, aperti ovviamente alle coalizioni, sul presupposto che siano utili per le rispettive comunità territoriali. E la generosità la dimostra il fatto che sosteniamo quasi sempre candidati altrui, l'eccezione sono dei nostri candidati, eccezione che conferma la serietà della nostra comunità". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rispondendo a chi gli ha chiesto di commentare l'accusa di essere "il guastafeste del campo largo", a margine di un evento elettorale a Nuoro, dopo la sentenza del Tribunale civile di Cagliari che ha rigettato il ricorso della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, contro la sua decadenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Conte: noi generosi, sosteniamo quasi sempre candidati altrui

Napoli, nessuna restrizione per i tifosi: tutti a Parma per sostenere la squadra di Conte, i numeri - I tifosi del Napoli si preparano a invadere Parma per sostenere la squadra di Conte nella corsa allo Scudetto. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Conte Generosi Sosteniamo Quasi Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Tajani: Tavolo dei volenterosi? Italia protagonista con incontro tra Vance e von der Leyen. 🔗Ne parlano su altre fonti

Conte: noi generosi, sosteniamo quasi sempre candidati altrui - E la generosità la dimostra il fatto che sosteniamo quasi sempre candidati altrui, l'eccezione sono dei nostri candidati, eccezione che conferma la serietà della nostra comunità". Lo ha detto il ... 🔗Riporta libero.it

Conte-Schlein "quasi" insieme sul palco in nome del Sud - "Dopo le preoccupazioni sottolineate dalle raccomandazione dell'Ue al Paese, - ha aggiunto la segretaria dem - bisogna sostenere le amministrazioni ... che Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle ... 🔗Secondo ansa.it

Grillo-Conte, gelo sul governo. Il garante: "Sosteniamo Draghi". E si tratta sulla deroga ai mandati per 5 big - Poco, per una ridotta di deputati e senatori ormai in vena di rottura, dato che quasi tutti i governisti sono passati con Luigi Di Maio. Anche Conte rimane di sasso, per toni tanto tranchant pro ... 🔗Riporta repubblica.it