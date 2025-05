Conte Napoli summit con la dirigenza per convincerlo a rimanere | le ultime

Il summit tra Antonio Conte, il presidente De Laurentiis e il direttore Manna a Napoli ha confermato la volontà dell’allenatore di rimanere con i partenopei, rafforzando le ambizioni del club per la prossima stagione. Questa riunione esclusiva ha messo fine alle speculazioni, sottolineando l’impegno di Conte nel progetto azzurro e nuove strategie per il futuro.

Conte Napoli, summit per convincerlo a rimanere con i partenopei: presenti oltre al tecnico il presidente De Laurentiis e il ds Manna È terminato l’incontro tra Conte e De Laurentiis e non arrivano buone notizie per la Juve. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’allenatore ha deciso di restare al Napoli e si sarebbe già programmata la prossima stagione. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conte Napoli, summit con la dirigenza per convincerlo a rimanere: le ultime

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Conte Napoli Summit Dirigenza Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Napoli, ecco com'è andato l'incontro con Conte; Conte-Napoli, non c'è ancora accordo fra le parti: gli aggiornamenti LIVE; Napoli, finito l'incontro tra Conte e De Laurentiis: «Le parti si sono prese tempo per riflettere» (Sky); Napoli, incontro terminato tra De Laurentiis e Conte: non c'è la rottura. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Conte-Napoli, summit top secret in corso con De Laurentiis, Chiavelli e Manna | ESCLUSIVA - Il Napoli ripartirà con Antonio Conte in panchina! La notizia non è ancora ufficiale, ma ormai tutti gli indizi convergono in questa direzione: come anticipato in esclusiva da CalcioNapoli24 già nella ... 🔗Riporta msn.com

SKY - Napoli, terminato l’incontro tra Conte e la dirigenza: confermata la volontà di restare - E' terminato l’incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e Antonio Conte. Stando a quanto filtra, l’allenatore ... 🔗Secondo napolimagazine.com

Napoli, in corso l’incontro tra Conte e la dirigenza: le ultime - Incontro in corso tra Antonio Conte e la dirigenza del Napoli È in corso un summit tra Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna, Andrea Chiavelli e Antonio Conte. Potrebbe essere l’incontro decisivo per ... 🔗informazione.it scrive