Conte-Napoli parti sempre più vicine | l’indizio è chiaro

La situazione di stallo tra Conte e il Napoli sembra stia giungendo a una conclusione. In tal senso, arrivano novità da Ciro Venerato. Dopo settimane di voci e sondaggi incrociati, il Napoli si prepara a confermare Antonio Conte sulla propria panchina. Secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Venerato in un aggiornamento per la Rai, l'ex tecnico di Juventus e Inter ha deciso di proseguire la sua avventura in azzurro, nonostante i tentativi di John Elkann e le promesse dell'amico Chiellini per un ritorno a Torino. "Conte resta a Napoli, segnali da tutte le città chiave". "Arrivano segnali e riscontri da Napoli, Torino e Milano", ha spiegato Venerato.