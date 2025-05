Conte-Napoli non ci sono più dubbi | arriva il tweet di De Laurentiis

Con l'arrivo del tweet di De Laurentiis, la decisione di Antonio Conte di restare al Napoli è ormai ufficiale, assicurando la continuità sulla panchina azzurra dopo lo scudetto vinto. Non ci sono più dubbi: il tecnico salentino continuerà a guidare il Calcio Napoli verso nuovi traguardi.

Arriva la fumata bianca tra Antonio Conte e il Calcio Napoli, con il tecnico salentino che, dopo la vittoria dello scudetto, resterà all’ombra del Vesuvio. Antonio Conte sarà ancora l’allenatore del Napoli e tornerà sulla panchina azzurra per difendere lo scudetto conquistato. Ormai non ci sono più dubbi sulla permanenza del tecnico salentino sulla panchina azzurra. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it