Conte-Napoli l’ultima ora di Romano non lascia dubbi | sta accadendo in questi minuti

Le ultime ore confermano che il futuro di Antonio Conte al Napoli rimane incerto, con nuove importanti evoluzioni in questi minuti. Nonostante l’interesse del club a trattenere il tecnico, la situazione tra le parti appare sempre più delicata e in bilico. Resta da capire quali saranno i prossimi passi in questa caotica fase di mercato.

Il futuro di Antonio Conte al Napoli continua ad essere in bilico. Negli ultimi minuti sono emersi dettagli importanti. La situazione tra Antonio Conte e il Napoli continua ad essere sempre più in bilico. Ad oggi, non ci sono certezze sul futuro del tecnico nonostante il pressing della società azzurra. La volontà del club è chiara: trattenere l'allenatore salentino in vista della prossima stagione. A tal proposito, sono emersi dettagli importanti proprio sul futuro del tecnico. Adeguamento e non solo: l'ultima mossa del Napoli per convincere Conte. Il Napoli è pronto a trattenere Antonio Conte.

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo. 🔗continua a leggere

