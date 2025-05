Conte Napoli l’annuncio della permanenza dell’ex Juve fa scatenare i tifosi | il VIDEO da brividi e quelle parole che fanno riflettere

L'annuncio della permanenza di Antonio Conte al Napoli ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi e provocato molte emozioni, grazie anche a un video che ha lasciato tutti a bocca aperta. Scopri i dettagli sul futuro del tecnico e come questa scelta sta influenzando il mondo del calcio sul nostro sito JuventusNews24.

Conte Napoli, l’annuncio della permanenza dell’ex Juve fa scatenare i tifosi: tutti i dettagli sul futuro del tecnico. Antonio Conte resta al Napoli. Dopo l’annuncio di De Laurentiis, anche i canali ufficiali del club hanno pubblicato un video per annunciare la permanenza del tecnico nel capoluogo campano dopo le tante voci che lo vedevano indirizzato verso la Juve. Con Te?????!? #ProudToBeNapoli #AG4IN pic.twitter.comKbcKNEnfLu — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 29, 2025 Un video in cui sono state riprese alcune parole dell’ex allenatore bianconero che sono, molto probabilmente, le motivazioni della sua scelta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Napoli, l’annuncio della permanenza dell’ex Juve fa scatenare i tifosi: il VIDEO da brividi e quelle parole che fanno riflettere

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Cerca Video su questo argomento: Conte Napoli Annuncio Permanenza Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Conte-Juve, dopo Oriali parla Lukaku: “Secondo me andrà in un solo modo”; Conte-Napoli, annuncio di Radio Radio: il tecnico resta in azzurro! Spiazzata la Juventus; Napoli, Conte verso la permanenza? Un indizio social infiamma i tifosi; Napoli, spiragli per la permanenza di Conte: la situazione. 🔗Cosa riportano altre fonti

Napoli, Conte deciso a restare: incontro terminato, atteso l'annuncio

Scrive msn.com: Antonio Conte è sempre più vicino alla permanenza al Napoli. Dopo l`incontro di martedì della durata di tre ore con il presidente Aurelio ...

Futuro Conte a Napoli, incontro con De Laurentiis di due ore: a un passo dalla fumata bianca

Come scrive ilmattino.it: È durato oltre due ore Napoli il vertice tra De Laurentiis e Conte per discutere della prossima stagione. Un incontro che era stato annunciato martedì, al termine del vertice ...

Conte resta al Napoli, l’annuncio di De Laurentiis: cosa resta da fare adesso alla Juventus

Lo riporta fanpage.it: Aurelio De Laurentiis ha twittato la riconferma di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. La Juventus adesso deve guardare altrove per la panchina.