Conte Napoli De Laurentiis fiducioso | ecco la proposta che farà all’allenatore Non sarà un nuovo contratto ma… Le ultimissime

Conte Napoli, De Laurentiis fiducioso: ecco la proposta che verrà fatta per convincere l’allenatore accostato alla Juve. Il futuro di Antonio Conte potrebbe essere al Napoli. L’allenatore, accostato fortemente alla Juve, sta discutendo con De Laurentiis la possibile permanenza e, come rivelato da Fabrizio Romano, gli verrà proposto un aumento di stipendio. PAROLE – «Il presidente del Napoli De Laurentiis incontra ora Antonio Conte e il club è sempre più fiducioso di poterlo trattenere. De Laurentiis presenterà ufficialmente la proposta di aumento di stipendio come rivelato oggi; non un nuovo accordo, ma solo un adeguamento dello stipendio attuale e anche un ambizioso piano di trasferimenti estivi». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com