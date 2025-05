Conte Napoli arriva l’annuncio di De Laurentiis! Ufficiale la sua permanenza | Avanti tutta più forti di prima – FOTO

Un colpo di scena che infonde energia a un Napoli già in forma smagliante! Con l'ufficialità della permanenza di Antonio Conte, il presidente Aurelio De Laurentiis lancia un messaggio chiaro: «Avanti tutta, più forti di prima». In un periodo in cui le squadre italiane stanno cercando di riconquistare la loro gloria, questo annuncio potrebbe rappresentare una svolta decisiva. I tifosi sognano una stagione da protagonisti!

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

