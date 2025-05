Conte-Napoli annuncio proseguimento ad un passo

Sembra ormai imminente l'annuncio ufficiale del proseguimento di Antonio Conte sulla panchina del Napoli anche per la prossima stagione. I segnali indicano che la tanto attesa notizia è ormai ad un passo, rasserenando i tifosi azzurri. Resta solo l'ultimo tassello prima di ufficializzare il nuovo'altra stagione di Conte sulla panchina partenopea.

A breve annuncio di Conte ancora sulla panchina del Napoli. Sembra ormai vicino l'annuncio di Antonio Conte sulla panchina del Napoli anche la prossima stagione.

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo. 🔗continua a leggere

