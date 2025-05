Conte Napoli adesso è ufficiale la permanenza dell’ex Juve! Arriva l’annuncio di De Laurentiis | Avanti tutta più forti di prima – FOTO

L'ufficialità della riconferma di Antonio Conte al Napoli ha fatto impazzire i tifosi azzurri, con l'annuncio di De Laurentiis sui social che conferma il progetto ambizioso del club. Dopo le voci di mercato, arriva la certezza: il Napoli riparte più forte che mai sotto la guida di Conte.

Conte Napoli, adesso è ufficiale la permanenza. Niente Juve: ecco l’annuncio di De Laurentiis sui social. Adesso è anche ufficiale. Antonio Conte resta al Napoli come si può ben intuire dal post su X pubblicato dal presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis. Un messaggio che ha fatto scatenare i tifosi del Napoli, felici della permenanza del tecnico leccese, che era stato fortemente accostato alla Juve nelle ultime settimane. MESSAGGIO – «Avanti tutta, più forti di prima». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Napoli, adesso è ufficiale la permanenza dell’ex Juve! Arriva l’annuncio di De Laurentiis: «Avanti tutta, più forti di prima» – FOTO

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Conte resta al Napoli. L'annuncio di De Laurentiis: "Avanti tutta. Più forti di prima!"

Futuro Conte a Napoli, De Laurentiis conferma: «Avanti tutta, più forti di prima»

Conte-Napoli, summit top secret in corso con De Laurentiis, Chiavelli e Manna | ESCLUSIVA

