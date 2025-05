Conte la Juventus si allontana | il tecnico sempre più vicino alla permanenza a Napoli

Antonio Conte sembra sempre più vicino a confermare la sua permanenza sulla panchina del Napoli, grazie all’incontro decisivo con il presidente Aurelio De Laurentiis. Nonostante le voci di allontanamento, la stagione vincente con lo Scudetto rafforza la volontà di proseguire insieme. La Premier League della Juventus si allontana, mentre il tecnico si prepara a scrivere un nuovo capitolo con il Napoli.

Antonio Conte sempre più vicino alla permanenza a Napoli. Decisivo l’ultimo vertice con Aurelio De Laurentiis. Sarebbe tutt’altro che finita l’esperienza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Al termine di una stagione trionfale, conclusasi con la vittoria del quarto scudetto della storia partenopea, il futuro del tecnico salentino sembrava lontano dal Vesuvio. Negli ultimi giorni si erano intensificate le voci che volevano il ritorno dell’ex allenatore dell’ Inter sulla panchina della Juventus, che sarebbe partita proprio da Conte per creare un nuovo progetto vincente. Voci, evidentemente, destinate a rimanere tali, perché la permanenza del tecnico sulla panchina del Napoli si fa sempre più probabile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conte, la Juventus si allontana: il tecnico sempre più vicino alla permanenza a Napoli

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Conte Juventus Allontana Tecnico Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Conte-Napoli, la battuta di ADL: Non è che andrai alla Juventus?; Juve, è caso Tudor dopo la Champions: Non vado al Mondiale senza conferma. L'annuncio dopo le voci su Conte; La scelta di Conte condiziona il mercato degli allenatori: Allegri si allontana da Napoli, il Milan accelera. E la Juventus...; Conte si riavvicina al Napoli, il contratto di Tudor: chi sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione? Le opzioni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Paganini: "Allegri al Milan allontana Conte dalla Juventus che a questo punto..." - Il giornalista Paolo Paganini, tramite la piattaforma X, ha aggiornato sulla situazione legata ad Allegri e Antonio Conte, con il secondo che allena il Napoli dall'estate 2024. Le sue considerazioni a ... 🔗Lo riporta informazione.it

Ceccarini: "Girandola di panchina tra Conte, Tudor e Gasperini" - Ospite di Cose di calcio su Radio Bianconera, il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha parlato del futuro della panchina della Juventus. "Su Conte ... 🔗Segnala tuttojuve.com

Mercato Juventus, si allontana il grande obiettivo? Offerta monstre per la prossima stagione: le cifre sono da capogiro. Tutti i dettagli - Mercato Juventus, offerta monstre: le cifre sono da capogiro per l’obiettivo in attacco del club bianconero. Gli aggiornamenti Come riferito da Daniele Longo di calciomercato.com, l’Al-Hilal rischia d ... 🔗Lo riporta juventusnews24.com