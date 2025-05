Conte Juventus Ravezzani svela tutto | Ho il sospetto che lui stia utilizzando la Juve per fare questa cosa

Scopri le ultime novità sulla possibile revanche di Antonio Conte alla Juventus, svelate da il giornalista Fabio Ravezzani. Ravezzani ha commentato i dubbi e i sospetti riguardo alle vere intenzioni del tecnico, lasciando i tifosi bianconeri increduli. Resta aggiornato sulle voci di mercato e le chance di un ritorno di Conte sulla panchina juventina.

Conte Juventus, il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato così del possibile ritorno del tecnico in bianconero. Le sue parole. Antonio Conte torna o no alla Juventus? A parlarne è stato il giornalista Fabio Ravezzani, che ha commentato così il possibile 2.0 dell’attuale tecnico del Napoli sulla panchina bianconera. Di seguito riportato il suo messaggio. Ho il sospetto che Conte stia utilizzando la Juve per mettere pressione a De Laurentiis e forzarlo sulla campagna acquisti. Ho anche l’impressione che i tifosi del Napoli non si strapperebbero le vesti se l’allenatore scontento se ne andasse. Ma forse sbaglio in entrambi i casi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juventus, Ravezzani svela tutto: «Ho il sospetto che lui stia utilizzando la Juve per fare questa cosa»

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino. 🔗continua a leggere

