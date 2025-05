Conte Juventus l’allenatore rimane al Napoli? Stabilito il giorno della scelta | e su Tudor… Novità

Scopri le ultime novità su Antonio Conte e il suo possibile futuro con la Juventus, mentre il tecnico rimane al Napoli per la prossima stagione. La decisione sulla guida dei bianconeri potrebbe dipendere dall’esito della trattativa, con Tudor pronto a subentrare in caso di mancato accordo con il tecnico azzurro.

Conte Juventus, l’allenatore rimane al Napoli anche per la prossima stagione? Tutti i dettagli sul tecnico. Il futuro di Antonio Conte è ancora tutto da definire. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato di Rai Sport, la Juve avrebbe già scelto di proseguire con Tudor in caso di mancato arrivato del tecnico del Napoli a Torino. PAROLE – «Domani o al massimo venerdì Conte dirà la sua sulla permanenza al Napoli. Da Torino arrivano conferme su quanto accaduto ieri alla Filmauro, compreso il budget di mercato messo a disposizione del tecnico: duecento milioni. La dirigenza bianconera ha già deciso di andare avanti con Igor Tudor se il salentino resterà in riva al Golfo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juventus, l’allenatore rimane al Napoli? Stabilito il giorno della scelta: e su Tudor… Novità

