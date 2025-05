Conte Juve si decide il futuro dell’allenatore! In corso l’incontro decisivo con De Laurentiis e Manna | tutti i dettagli e cosa sta succedendo

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina della Juventus è al centro di una decisiva riunione con De Laurentiis e Manna, che potrebbe segnare il destino dell’allenatore. Tutti i dettagli di questo incontro e le possibili conseguenze per la squadra bianconera, con aggiornamenti in tempo reale.

Conte Juve, si decide il futuro dell'allenatore: tutti i dettagli sull'incontro con il mister bianconero. Cosa succede. Si decide il futuro di Antonio Conte. L'allenatore, accostato fortemente alla Juve, potrebbe restare al Napoli e in questo momento, secondo quanto riportato da Sky Sport, si starebbe tenendo l'incontro con il tecnico, De Laurentiis, Manna e Chiavelli. Potrebbe essere il summit decisivo, che si sta svolgendo già da un'ora, per decretare la possibile permanenza nel capoluogo campano dopo aver vinto lo Scudetto.