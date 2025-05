Conte Juve il tecnico è sempre più orientato a rimanere al Napoli! Nonostante i contatti con i bianconeri… Ecco cosa sta succedendo

Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli, sembra sempre più orientato a rimanere in azione con il club partenopeo, nonostante i recenti contatti con la Juventus. La sua decisione finale è attesa, ma le garanzie ricevute dal Napoli lo stanno convincendo a proseguire sulla stessa strada.

