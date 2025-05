Conte Juve Gazzetta cresce la fiducia in casa Napoli | i due fattori che stanno facendo cambiare idea al tecnico

Conte e la Juventus, e come crescono la fiducia e le analisi sul Napoli grazie ai nuovi fattori che stanno influenzando le strategie dei tecnici.

Conte Juve (Gazzetta dello Sport), cresce la fiducia in casa Napoli: i due fattori che in queste ultime ore stanno facendo cambiare idea al tecnico. Arrivano aggiornamenti molto importanti sul fronte Antonio Conte, che si è preso qualche giorno dopo l’incontro avvenuto a Roma con il presidente De Laurentiis per decidere sul suo futuro. La Juve continua a pressarlo ma in casa Napoli cresce la fiducia circa una permanenza del tecnico. Due i motivi principali secondo la Gazzetta dello Sport: la proposta di ADL pare più chiara di quella bianconera (con 150 milioni destinati al mercato), così come la famiglia sta spingendo per la permanenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juve (Gazzetta), cresce la fiducia in casa Napoli: i due fattori che stanno facendo cambiare idea al tecnico

