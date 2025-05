Conte Juve clamoroso da Napoli | De Laurentiis vuole provare a convincere così il tecnico! L’ultima proposta sul tavolo

De Laurentiis tenta il blitz: il Napoli punta a convincere Antonio Conte, il nome caldo per il banco di JuventusNews24. Scopri l’ultima proposta e gli aggiornamenti esclusivi sul futuro dell’ex tecnico torinese.

del tecnico salentino. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Antonio Conte, allenatore di proprietà del Napoli primissimo obiettivo della dirigenza della Juve per la panchina. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X De Laurentiis avrebbe proposto un aumento salariale all’allenatore per convincerlo a restare ancora nel capoluogo campano e continuare così il progetto avviato un’estate fa. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juve, clamoroso da Napoli: De Laurentiis vuole provare a convincere così il tecnico! L’ultima proposta sul tavolo

