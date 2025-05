conte il napoli sta combattendo una mai banale battaglia a distanza con la juventus repubblica

Il Napoli sta affrontando una sfida intensa e strategica contro la Juventus, con i riflettori puntati sulla possibile svolta nei prossimi giorni. In queste ore, Antonio Conte si sta avvicinando maggiormente al club partenopeo rispetto alla Juventus, grazie anche a un riavvicinamento con il presidente De Laurentiis. Le ultime notizie di Repubblica Napoli di Marco Azzi svelano i dettagli di questa delicata battaglia di mercato e strategie.

Tra oggi e domani si saprà . Conte in queste ore è molto più vicino al Napoli che alla Juventus. Si è riavvicinato con De Laurentiis mentre non ha ottenuto da Elkann le garanzie che aveva chiesto. Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: La conferma di Conte sarebbe in questo senso un segnale importantissimo, anche perché per tenerselo stretto il club azzurro sta combattendo una mai banale battaglia a distanza con la Juventus. Da Torino non hanno infatti ancora mollato la presa e in queste ore la società bianconera farà un altro tentativo ai massimi livelli per riportare a casa il tecnico leccese, provando a insinuarsi nella pausa di riflessione che s’è preso con De Laurentiis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it