Conte | Il 7 giugno in piazza per dire basta al massacro a Gaza

Il 7 giugno, in piazza a Roma, si svolgerà una manifestazione spontanea per fermare il massacro a Gaza e difendere i diritti umanitari. Unisciti a Giuseppe Conte e alla società civile per chiedere immediatamente fine alle violenze e promuovere la pace.

Il leader del M5S, Giuseppe Conte ROMA – “Invitiamo il 7 giugno tutti i cittadini, tutte le persone che ritengono che a Gaza si stia calpestando non solo il diritto internazionale umanitario ma anche i più elementari principi di umanità, invitiamo tutti coloro che ritengono che questo sistematico sterminio debba terminare, tutti coloro che si distanziano da questa complicità che di fatto sta offrendo il nostro governo alla condotta criminale di Netanyahu a venire con noi in corteo e poi in piazza”. Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha invitato a partecipare alla manifestazione per Gaza il 7 giugno, insieme con la leader del Pd Elly Schlein e di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Conte: “Il 7 giugno in piazza per dire basta al massacro a Gaza”

