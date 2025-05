Conte ha deciso di restare alla guida della squadra campione d’Italia

Antonio Conte ha deciso di restare alla guida del Napoli, confermando il suo impegno con i campioni d’Italia per la prossima stagione. La sua scelta rappresenta un segnale di continuità e fiducia nella squadra, pronta a riconfermarsi ai vertici del calcio italiano.

Antonio Conte ha deciso di restare a Napoli e continuare la sua avventura calcistica alla guida della squadra campione d’Italia. AVANTI TUTTA. PIU’ FORTI DI PRIMA! pic.twitter.com6Gj85CzjXW — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 29, 2025 La sua decisione è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi giovedì in un incontro con la dirigenza, nel quale si è anche . 🔗 Leggi su 2anews.it

Neres a disposizione per il Parma, Conte ha già deciso la strategia: accadrà al Tardini!

Nella sfida al Tardini, Conte si prepara a sfruttare al meglio il rientro di Neres, aggiungendo nuove opzioni all'attacco.

Napoli, Conte deciso a restare: incontro terminato, atteso l'annuncio

Da msn.com: Antonio Conte è sempre più vicino alla permanenza al Napoli. Dopo l`incontro di martedì della durata di tre ore con il presidente Aurelio ...

Conte ha deciso di restare al Napoli, confermato nell’incontro di oggi con De Laurentiis

Scrive pianetazzurro.it: La vittoria del quarto Scudetto da parte del Napoli pareva essere il capitolo finale della storia tra Antonio Conte e la società partenopea. Eppure, in seguito alla festa per il titolo e alla visita ...

SKY - Conte ha deciso di restare al Napoli. Allegri al Milan è un indizio

Si legge su msn.com: Antonio Conte ha deciso di restare ancora sulla panchina del Napoli anche la prossima stagione, possibile l'arrivo di una nota ufficiale.