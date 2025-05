Conte e il Napoli | nuovo incontro dopo 48 ore | CM IT

Dopo solo 48 ore, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si sono incontrati nuovamente, alimentando le speranze di una permanenza del tecnico al Napoli. Oggetto dell'incontro, un passo avanti verso la stabilitĂ della squadra in un momento di grande entusiasmo tra i tifosi e le dichiarazioni positive, mantenendo vivo il sogno scudetto.

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si incontrano dopo solo 2 giorni dal meeting a Roma: si va verso la permanenza, dietrofront del tecnico Serviva cautela e in effetti mai dare per vinto Aurelio De Laurentiis. Tra la parata Scudetto, il calore dei tifosi, il discorso riconoscente alla cena di squadra e poi la visita al Papa è riuscito a far tergiversare le prime ipotesi su una possibile separazione tra il mister e il club. Infine, sono state decisive le promesse sul mercato e sul progetto Napoli. Tutto in pochissime ore. Conte verso la permanenza a Napoli (ANSA) Calciomercato.it Il presidente si è defilato per l’intera stagione, poi è sceso in campo per rimettere a posto i cocci e convincere Antonio Conte a restare al Napoli un altro anno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it