Consulta del turismo Strategie e progetti nel vertice a Palazzo

La Consulta del Turismo di Gubbio si è appena riunita a Palazzo, puntando a rafforzare strategie e progetti per valorizzare ulteriormente il patrimonio e gli eventi della città. Con un calendario ricco di manifestazioni, Gubbio conferma il suo ruolo di meta turistica di interesse nazionale e internazionale, promuovendo uno sviluppo sostenibile e competitivo del settore.

Il turismo si conferma un fattore molto importante nella vita e nell’economia della città. I tanti e importanti eventi di queste ultime settimane hanno ridato slancio all’immagine di Gubbio come meta per visitatori da tutta Italia e anche dall’estero, motivo per cui già da tempo era stata fissata la prima riunione della Consulta del turismo del Comune. L’incontro si è svolto qualche giorno fa presso la Sala consiliare di Palazzo Pretorio, alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale, dei rappresentanti delle categorie di operatori turistici, albergatori, titolari di agriturismi, organizzatori di eventi, rappresentanti di associazioni e della Diocesi, riuniti per avviare un percorso di confronto e progettazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Consulta del turismo. Strategie e progetti nel vertice a Palazzo

