Constantine 2 ancora guai per il sequel | ecco perché Keanu Reeves non è contento

Nonostante le poche conferme ufficiali, Constantine 2 sembra incontrare ancora ostacoli, lasciando i fan in attesa di novità. Keanu Reeves non è completamente soddisfatto dei progressi, mentre i lavori sul sequel continuano a farsi lentamente strada. Scopri gli ultimi aggiornamenti sulla possibile continuazione della saga del celebre esorcista.

Nonostante le pochissime conferme in merito, sembra che dietro le quinte i lavori sul sequel con Reeves stiano lentamente avanzando All'inizio di quest'anno, Francis Lawrence, regista di Constantine, aveva fornito un promettente aggiornamento sul sequel, e sembrava accennare a un imminente annuncio ufficiale in arrivo. "Dirò che siamo più vicini che mai a poter fare un sequel, il che è una cosa fantastica", aveva dichiarato Lawrence a Collider. "Abbiamo qualcosa di veramente forte in cantiere", aveva detto prima di aggiungere che lui e Keanu Reeves erano "super, super eccitati al riguardo". A quanto si sa, l'autore del film originale Akiva Goldsman ha dato gli ultimi ritocchi alla sceneggiatura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Constantine 2, ancora guai per il sequel: ecco perché Keanu Reeves non è contento

