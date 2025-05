Consiglio d’Europa Salvini | Polizia italiana razzista? Cazzata si vergognino

Il commento di Matteo Salvini sul Consiglio d'Europa evidenzia la sua posizione critica nei confronti delle istituzioni europee e della polizia italiana, definendole spesso inutili e dannose. Salvini si è schierato fermamente contro le accuse di razzismo rivolte alla polizia italiana, chiedendo alle autorità di esserne responsabili e di evitare generalizzazioni ingiuste.

“ Si dovrebbero vergognare. Un altro ente inutile che costa ai cittadini italiani ed europei per produrre in cambio cazzate. Quella della polizia italiana razzista è una cazzata e gli estensori di questa cazzata si dovrebbero vergognare” così il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine della presentazione del Rapporto annuale Guardia Costiera 2024 a Roma a proposito della richiesta del Consiglio d’Europa di fare chiarezza sui fenomeni di profilazione razziale da parte delle forze di polizia italiana e francese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Consiglio d’Europa, Salvini: “Polizia italiana razzista? Cazzata, si vergognino”

