Consiglio d’Europa richiede indagine su profilazione razziale politici reagiscono

Il Consiglio d'Europa ha chiesto al governo italiano di avviare un’indagine indipendente sulla presunta profilazione razziale, sottolineando l’importanza di garantire diritti e rispetto per tutti i cittadini. La richiesta, diffusa durante la presentazione del rapporto annuale, segnala l’attenzione internazionale sulle politiche di profiling e i relativi impatti sul territorio italiano.

Il Consiglio d’Europa ha invitato il governo italiano a condurre un’indagine indipendente sulla presunta profilazione razziale, al fine di verificare la situazione nel Paese. L’annuncio, diffuso mercoledì 28 maggio, è emerso durante la conferenza stampa relativa alla presentazione del rapporto annuale dell’ente. Bertil Cottier, presidente della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (Ecri), ha . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Consiglio d’Europa richiede indagine su profilazione razziale, politici reagiscono

Consiglio d'Europa: Israele a Gaza verso pulizia etnica e genocidio - Il Consiglio d'Europa denuncia le azioni di Israele a Gaza come gravemente orientate verso la pulizia etnica e il genocidio. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Consiglio d'Europa all’Italia: “Governo studi il razzismo tra le forze di polizia”; Commissione contro il razzismo: profilazione razziale da parte della polizia, segregazione degli alunni rom e transfobia tra le principali sfide; Consiglio d'Europa: 'Razzismo in Polizia'. Ira di Meloni; Il Consiglio chiede una strategia inclusiva, etica, sostenibile e antropocentrica per l'adozione dell'IA in ambito scientifico. 🔗Ne parlano su altre fonti

Consiglio d'Europa: "L'Italia studi razzismo tra le forze di polizia". Meloni: "Accuse vergognose" - L'invito a studiare la situazione da parte di Bertil Cottier, presidente della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza ... 🔗Si legge su adnkronos.com

Consiglio d'Europa, a cosa serve e quali sono le sue funzioni - Il Consiglio d'Europa raccomanda oggi, mercoledì 28 maggio, al governo italiano di 'condurre uno studio indipendente sulla profilazione razziale per valutare la situazione nel Paese'. 🔗Come scrive adnkronos.com

Tirocini retribuiti al Consiglio d’Europa. Sessione 2025 2026 - Il Consiglio d'Europa seleziona laureati per nuovi tirocini a Strasburgo e nelle sedi di altre città europee. Gli stage, attivi in più dipartimenti, prevedono un rimborso di 640 euro al mese. Ecco com ... 🔗Lo riporta ticonsiglio.com

Nato: Ogni democrazia in Europa ha il diritto di richiedere l’adesione