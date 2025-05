Consiglio d’Europa | Forze dell’ordine italiane fermano in base a colore della pelle Salvini | Polizia razzista una cazz*ta come il CdE

Le recenti critiche del Consiglio d’Europa evidenziano come le forze dell’ordine italiane siano state accusate di pratiche di profilazione razziale, con controlli basati sul colore della pelle. Queste accuse, già sollevate anche nel rapporto di aprile 2024 dell’ECRI, sollevano importanti questioni sull’operato delle rispettive istituzioni e sulla tutela dei diritti umani in Italia.

Le critiche dell'Ecri non sono nuove: già lo scorso 22 ottobre, l'organismo aveva denunciato episodi di profilazione razziale in Italia in un report aggiornato ad aprile 2024 Il Consiglio d'Europa accusa le forze dell'ordine italiane di effettuare controlli basati su "colore della pelle" e "r.