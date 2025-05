Consiglio comunale variazione al piano triennale dei lavori pubblici | la parte più corposa per la manutenzione stradale

Il Consiglio Comunale di Arezzo ha approvato una variazione al Piano Triennale dei Lavori Pubblici, con un focus significativo sulla manutenzione stradale del territorio. Questa operazione, grazie allo sblocco dell’avanzo di bilancio, permette di realizzare interventi urgenti e di grande impatto per migliorare la viabilità e la sicurezza della città.

Arezzo, 29 maggio 2025 – "Uno sforzo a 360 gradi – ha illustrato l'assessore Alessandro Casi – sia per quanto riguarda la natu ra delle opere sia per la vastità del territorio coinvolto. La chiave di volta dell'operazione è stata lo sblocco dell'avanzo di bilancio avvenuto grazie all'ultima variazione. Dunque, possiamo distinguere, nell'ambito di questa delibera così completa e importante, l'inserimento di nuovi interventi nel 2025 e 2026, la posticipazione di altri, la variazione di alcune fonti di finanziamento. Le novità riguardano innanzitutto l'edilizia scolastica e gli spazi per la socialità come, per il 2025, la nuova sezione del nido Sitorni per 650.

