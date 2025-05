Consiglio Comunale 29 maggio | variazione al piano triennale dei lavori pubblici

Il Consiglio Comunale di Arezzo si riunirà il 29 maggio 2025 per approvare una importante variazione al piano triennale dei lavori pubblici, con l’obiettivo di rilanciare lo sviluppo e l’innovazione nel territorio. L’assessore Alessandro Casi sottolinea come questo intervento rappresenti un impegno a 360 gradi, grazie anche allo sblocco dell’avanzo di bilancio, per migliorare le infrastrutture e i servizi cittadini.

Arezzo, 29 maggio 2025 – C onsiglio Comunale 29 maggio 2025 variazione al piano triennale dei lavori pubblici “Uno sforzo a 360 gradi – ha illustrato l’assessore Alessandro Casi – sia per quanto riguarda la natura delle opere sia per la vastità del territorio coinvolto. La chiave di volta dell’operazione è stata lo sblocco dell’avanzo di bilancio avvenuto grazie all’ultima variazione. Dunque, possiamo distinguere, nell’ambito di questa delibera così completa e importante, l’inserimento di nuovi interventi nel 2025 e 2026, la posticipazione di altri, la variazione di alcune fonti di finanziamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Consiglio Comunale 29 maggio: variazione al piano triennale dei lavori pubblici

