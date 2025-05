Consegnate le Chiavi della Città al reporter palestinese Wael Al-Dahdouh | Simbolo della stampa libera

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha consegnato le Chiavi della Città al giornalista palestinese Wael Al-Dahdouh, simbolo della stampa libera e coraggiosa voce di Gaza. Un gesto che celebra il valore della libertà di informazione e il ruolo cruciale della stampa nel promuovere la pace e la solidarietà internazionale.

Il sindaco di Bari Vito Leccese ha consegnato le Chiavi della Città a Wael Al-Dahdouh, giornalista palestinese e caporedattore di Al Jazeera a Gaza City. La consegna del riconoscimento è avvenuta nella sala consiliare di Palazzo di Città. Al-Dahdouh, ospite in questi giorni a Bari in. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Consegnate le Chiavi della Città al reporter palestinese Wael Al-Dahdouh: "Simbolo della stampa libera"

Vasco Rossi a Firenze: chiavi della città il 9 giugno, poi incontro coi fan a Palazzo Vecchio - Vasco Rossi sarà a Firenze il 9 giugno per ricevere le chiavi della città, un onore che celebra la sua carriera musicale. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Consegnate Chiavi Città Reporter Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Chiavi della città di Firenze a Vasco Rossi: come partecipare; IL COMUNE COMUNICA - domani la consegna delle chiavi della città a Wael Al-Dahdouh giornalista palestinese e caporedattore di Al Jazeera a Gaza City; Vasco Rossi a Firenze per ricevere le Chiavi della Città: maxischermo in piazza della Signoria; Maxischermo in piazza della Signoria per le chiavi della città a Vasco Rossi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online