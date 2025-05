Consegnate le borse di studio Ail Falcomatà | Vi dico grazie da sindaco ma anche da figlio

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha consegnato le borse di studio del concorso "In memoria di Alberto Neri", sottolineando l'importanza di empatia e solidarietà tra i giovani. Un gesto di gratitudine e incoraggiamento rivolto ai vincitori, testimoni di impegno e altruismo per un domani migliore.

"Siate empatici e solidali". Così, il sindaco Giuseppe Falcomatà si è rivolto ai ragazzi e alle ragazze vincitori delle borse di studio del concorso "In memoria di Alberto Neri-Essere volontario oggi: il dono di sé per l’altro", indetto dall’Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Consegnate le borse di studio Ail, Falcomatà: "Vi dico grazie da sindaco, ma anche da figlio"

