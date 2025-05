Congresso Sinu | Premio Andrea Ghiselli per giovani dottorandi in nutrizione con borsa 2000€

Il Congresso Nazionale Sinu di Salerno celebra l'innovazione nella nutrizione con il Premio Andrea Ghiselli, dedicato ai giovani dottorandi. Con una borsa di 2000€, questa iniziativa non solo sostiene la ricerca, ma promuove anche un futuro più sano. In un'epoca in cui la nutrizione è al centro del dibattito pubblico, il riconoscimento di talenti emergenti è cruciale per affrontare le sfide alimentari del nostro tempo. Scopriamo insieme chi vincerà!

Nel corso della giornata di apertura della 45ª edizione del Congresso nazionale Sinu, in corso a Salerno fino al 30 maggio, è stato svelato il Premio Andrea Ghiselli. Questa iniziativa, promossa congiuntamente dalla Fondazione Istituto Danone e dalla Sinu, nasce per onorare il ricordo del medico nutrizionista Andrea Ghiselli, figura eminente nella nutrizione umana scomparsa.

Sana alimentazione: a Salerno il 45° Congresso Nazionale della SINU

Dal 28 al 30 maggio 2025, Salerno ospiterà il 45° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) presso il Grand Hotel Salerno.

