Congresso 80esimo SIP a Napoli | disuguaglianze povertà e innovazioni in pediatria

L'80esimo congresso della Società Italiana di Pediatria a Napoli si apre con un imperativo: combattere le disuguaglianze che affliggono l'infanzia. Fino al 31 maggio, oltre 2.000 pediatri si riuniranno per esplorare non solo la salute fisica, ma anche l'importanza delle innovazioni nel settore. In un'epoca in cui le disparità sociali sono sempre più evidenti, questo incontro rappresenta una speranza concreta per un futuro migliore per i più piccoli.

La Società Italiana di Pediatria ha dato il via al suo 80esimo congresso a Napoli con un messaggio forte contro le disuguaglianze che condizionano l'infanzia. Il congresso, che si terrà fino al 31 maggio presso la Mostra d'Oltremare, ospita oltre 2.000 pediatri provenienti da tutto il Paese, pronti a discutere temi riguardanti la salute fisica,

