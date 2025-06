Congedo parentale | cosa cambia con la nuova legge di bilancio e chi beneficerà degli aumenti

Novità in arrivo per i genitori italiani: la legge di bilancio 2025 porta un aumento significativo dell’indennità di congedo parentale, un passo importante verso il sostegno delle famiglie. Questo cambiamento non solo aiuta i neogenitori, ma si inserisce in un trend più ampio di valorizzazione della figura genitoriale nel mondo del lavoro. Scopri chi potrà beneficiare di questi aumenti e come questo possa migliorare la qualità della vita familiare!

Importanti novità in arrivo per i genitori sul fronte del congedo parentale: l'INPS ha comunicato di aver recepito quanto contenuto nella legge di bilancio 2025 in modifica del "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", aumentando di conseguenza l'indennità per il mese di congedo parentale introdotto dalla precedente legge del 2024 dal 60 all'80% e portando a tre i mesi in cui il congedo viene retribuito all'80%. Tutte le indicazioni sono contenute nella circolare 95 del 26 maggio, e vale per tutti i genitori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità al 31 dicembre 2023 o al 31 dicembre 2024.

Leggi anche Congedo parentale per lui: "In azienda resta un tabù" - Il congedo parentale maschile rappresenta ancora un tabù in molte aziende, contribuendo a un drammatico fenomeno: il 20% delle donne lascia il lavoro dopo la maternità per l'impossibilità di conciliare le esigenze familiari e professionali.

