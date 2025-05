Congedo parentale | cosa cambia con la nuova legge di bilancio e chi beneficerà degli aumenti

La nuova legge di bilancio 2025 porta con sé importanti novità per i genitori: l’aumento dell’indennità di congedo parentale rappresenta un passo significativo verso una maggiore equità nel sostegno alla famiglia. Questa riforma si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione della genitorialità, rispondendo alle esigenze di un mondo lavorativo che cambia. Scopri come queste modifiche possono impattare positivamente sulla tua vita quotidiana!

Importanti novità in arrivo per i genitori sul fronte del congedo parentale: l'INPS ha comunicato di aver recepito quanto contenuto nella legge di bilancio 2025 in modifica del "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", aumentando di conseguenza l'indennità per il mese di congedo parentale introdotto dalla precedente legge del 2024 dal 60 all'80% e portando a tre i mesi in cui il congedo viene retribuito all'80%. Tutte le indicazioni sono contenute nella circolare 95 del 26 maggio, e vale per tutti i genitori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità al 31 dicembre 2023 o al 31 dicembre 2024.

Il congedo parentale maschile rappresenta ancora un tabù in molte aziende, contribuendo a un drammatico fenomeno: il 20% delle donne lascia il lavoro dopo la maternità per l'impossibilità di conciliare le esigenze familiari e professionali.

