Confida alle amiche di aver subito una violenza sessuale portata in ospedale si rifiuta di denunciare

Una studentessa universitaria di Ancona ha confidato alle sue amiche di aver subito una violenza durante una visita in ospedale, rifiutandosi però di presentare denuncia. L'incidente, avvenuto nella notte scorsa, ha sollevato preoccupazioni e riflessioni sulla tutela delle vittime di reati sessuali.

ANCONA - Passa la serata con un amico poi torna in albergo e confida alle amiche: “Sono stata violentata”. Portata in ospedale la vittima si è rifiutata di denunciare. Il fatto risale alla notte scorsa. Protagonista una studentessa universitaria di fuori regione che in questi giorni si trova ad. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Confida alle amiche di aver subito una violenza sessuale, portata in ospedale si rifiuta di denunciare

