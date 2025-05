Confermata sentenza Tar | il Festival di Sanremo in futuro sarà sempre affidato con un bando

La recente conferma della sentenza del TAR e la decisione del Consiglio di Stato di respingere il ricorso della Rai segnano un importante passo verso la trasparenza e l'adozione di bandi pubblici per il festival di Sanremo. Tuttavia, la disputa tra discografici e Comune continua, con accuse di favoritismi e un futuro sempre più regolamentato attraverso procedure di gara ufficiali.

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso Rai. Ora nuova battaglia dei discografici contro la gara indetta dal Comune: “Pensata su misura per Viale Mazzini”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Confermata sentenza Tar: il Festival di Sanremo in futuro sarà sempre affidato con un bando

