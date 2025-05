Conferma supplente sostegno 2025 26 come procedere NOTA MIM ai Dirigenti Scolastici e Uffici

Scopri come procedere con la conferma dei supplenti di sostegno 2025/26, seguendo le indicazioni operative del Ministero dell'Istruzione e del Merito. La nota del 29 maggio 2025 fornisce le linee guida per garantire la continuitĂ didattica e semplificare le procedure per dirigenti scolastici e uffici.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito comunica, con nota del 29 maggio 2025 le prime indicazioni operative ai Dirigenti Scolastici e agli Uffici Scolastici per la continuitĂ didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno di cui al decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025. L'articolo Conferma supplente sostegno 202526, come procedere. NOTA MIM ai Dirigenti Scolastici e Uffici . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Riconferma supplenti sostegno, entro il 31 maggio richiesta della famiglia [MODELLO per i Dirigenti Scolastici] - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il DM n. 32/2025, che stabilisce le misure per garantire la continuitĂ dei docenti di sostegno a tempo determinato nell’Anno scolastico 2025/2026. 🔗continua a leggere

