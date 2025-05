Conference League Chelsea campione! Maresca sogna in grande | Siamo pronti per la Champions

Il Chelsea conquista la Conference League, con Enzo Maresca che sogna in grande e punta a nuovi successi, spingendo il club verso ambizioni sempre più elevate. La vittoria per 4-1 sul Betis rappresenta un importante traguardo, ma la speranza è di proiettarsi già in vista della prossima Champions League.

Conference League, Chelsea campione! Le dichiarazioni nel post partita di Maresca, tecnico dei Blues La gioia del tecnico italiano del Chelsea, Enzo Maresca, dopo la vittoria della Uefa Europa Conference League nella serata di ieri, per 4-1 sul Betis, è espressa nelle parole rilasciate a Sky Sport. PARTITA- «Una grandissima gioia. Abbiamo fatto un po’ . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conference League, Chelsea campione! Maresca sogna in grande: «Siamo pronti per la Champions»

La vittoria finale della Conference League insieme a James sarebbe “roba che sogni”, dice Colwill - Levi Colwill, difensore del Chelsea, esprime la sua aspirazione a vincere la Conference League, sottolineando l'importanza di completare il set di trofei del club. 🔗continua a leggere

