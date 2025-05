Conference League Betis sconfitto in rimonta dal Chelsea in finale Pellegrini | Sono amareggiato

Nella finale di Conference League, il Betis di Manuel Pellegrini è stato sconfitto in rimonta dal Chelsea, lasciando molta amarezza tra i tifosi e lo staff spagnolo. Nonostante un inizio promettente, la squadra ha subito una dura rimonta che ha compromesso il risultato finale, evidenziando la delusione per una prestazione sfuggita di mano.

Conference League, Betis sconfitto in rimonta dal Chelsea in finale. Le dichiarazioni del tecnico degli spagnoli Manuel Pellegrini C’è amarezza in casa Betis dopo la sconfitta per 1-4 in finale di Conference League subita dal Chelsea. Un match iniziato bene dalla formazione spagnola, avanti di un gol all’intervallo, ma crollata completamente nel finale di gara. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conference League, Betis sconfitto in rimonta dal Chelsea in finale. Pellegrini: «Sono amareggiato»

La vittoria finale della Conference League insieme a James sarebbe “roba che sogni”, dice Colwill - Levi Colwill, difensore del Chelsea, esprime la sua aspirazione a vincere la Conference League, sottolineando l'importanza di completare il set di trofei del club. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Conference League, trionfo del Chelsea: Betis Siviglia sconfitto 4-1 - LaPresse; Real Betis - Chelsea, anteprima finale di Conference League: dove guardarla, formazioni, stato di forma e opinioni dal campo; Conference League, Chelsea campione: sconfitto Betis Siviglia; Conference League, trionfo del Chelsea: Betis Siviglia sconfitto 4-1. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conference League, trionfo del Chelsea: Betis Siviglia sconfitto 4-1 - Il Chelsea ha vinto la Conference League. La formazione di Enzo Maresca ha superato nella finale di Breslavia il Betis Siviglia. I londinesi si sono imposti ... 🔗Da msn.com

Conference League: Betis sconfitto 4 a 1 dopo un ottimo primo tempo, il Chelsea di Maresca vince la finale - Il Chelsea alza al cielo la Conference League 2024-25. Alla “Tarczynski Arena”, i blues rimediano ad un primo tempo insufficiente e vincono 3 a 1 a spese del Betis. Infatti, la formazione spagnola ave ... 🔗ilovepalermocalcio.com scrive

Conference League, trionfa il Chelsea! Sconfitto il Betis 4-1 in finale: Maresca entra nella storia! - Conference League, vince il Chelsea di Maresca! Battuto il Betis 4-1 in finale: il racconto della serata e del successo dei blues Enzo Maresca scrive un nuovo capitolo nella storia del calcio europeo. 🔗Scrive calcionews24.com

The BEST BITS from the UEFA Europa Conference League final as Chelsea beat Real Betis ??