Confartigianato Oderzo Motta rinnovato il direttivo | In dieci anni 120mila euro per il sociale

Confartigianato Imprese Oderzo-Motta ha rinnovato il suo consiglio direttivo durante il decimo congresso dei delegati comunali, rafforzando il suo impegno per il territorio e il sociale. In dieci anni, l’associazione ha devoluto oltre 120mila euro a sostegno di iniziative sociali, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per le imprese locali.

Confartigianato Imprese Oderzo-Motta ha rinnovato il suo consiglio direttivo durante il decimo congresso dei delegati comunali tenutosi nei giorni scorsi. Eletti i 12 membri che andranno a completare il direttivo, chiamato a scegliere il nuovo presidente dopo che l'uscente Armando Sartori.

