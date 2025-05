Confartigianato Imprese Parma focus sulla legalità con il Prefetto Garufi

Confartigianato Imprese Parma si impegna quotidianamente a promuovere la legalità e la tutela delle imprese sul territorio, anche grazie alla collaborazione con il Prefetto Garufi. L’associazione opera attivamente nei vari settori dell’economia parmense, rafforzando la presenza delle sue imprese attraverso iniziative concrete e mirate, in un’ottica di sviluppo sostenibile e responsabile.

Le tematiche strategiche e soprattutto i campi di azione operativi che l'associazione quotidianamente realizza nell'intero comprensorio parmense in cui è presente, grazie alla capillare presenza delle molteplici attività dei suoi associati, sono diventati un proficuo focus di approfondimento.

