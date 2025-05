Confagricoltura voli da Salerno per le fiere dell’ortofrutta

Scopri come Confagricoltura Salerno facilita i voli charter di andata e ritorno dall'aeroporto di Salerno verso Berlino e Madrid, per partecipare alle principali fiere internazionali dell’ortofrutta. Un'opportunità dedicata agli operatori del settore che desiderano valorizzare il proprio stand e ampliare i propri mercati in occasione degli eventi più importanti nelle capitali europee.

Tempo di lettura: 2 minuti Prevedere voli charter andata e ritorno dall’ aeroporto di Salerno con Berlino e Madrid durante il periodo delle più importanti fiere mondiali dell’ortofrutta nelle due capitali europee. A sollecitarli è Antonio Costantino, presidente di Confagricoltura Salerno, che ha scritto ad Andrea Prete chiedendo l’interessamento della Camera di Commercio di Salerno. Sono infatti diverse decine le aziende del sistema agroalimentare del Salernitano, vocate all’export, che a febbraio partecipano al Fruit Logistica di Berlino e ad ottobre al Fruit Attraction di Madrid, i cui titolari e dirigenti del settore vendite sono costretti a recarsi a Capodichino o a Fiumicino per imbarcarsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Confagricoltura, voli da Salerno per le fiere dell’ortofrutta

